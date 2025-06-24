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Происшествия

75-летний пенсионер пропал в Себежском районе

75-летний Евгений Петухов пропал без вести в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Пенсионер проживает в посёлке Идрица. 22 июня он ушёл в лес и не вернулся.

Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения. У него седые короткие волосы, голубые глаза. Был одет в коричневую куртку, цветной вязаный свитер, синие штаны, чёрные галоши, серую кепку. С собой у него был чёрный пакет.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Евгения Петухова, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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