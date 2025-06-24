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Общество

В Печорском районе стартовала краеведческая экспедиция по изучению истории мельниц и хлебопечения

Краеведческо-этнографическая экспедиция, посвящённая исследованию истории мельниц, хлебопечения и сельского труда, стартовала в Печорском районе. Об этом сообщается в группе «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Хлебного хутора» в соцсети «ВКонтакте»

«Путём встреч со старожилами, изучения памятников и сбора артефактов мы хотим не просто сохранить память, но и вдохновить новое поколение на уважение к крестьянскому труду, осознанный выбор профессии и любовь к родной земле», – рассказали организаторы.

В программе запланированы выезды в исторические поселения, сбор устных историй, фотографирование сохранившихся мельниц, комплектование фонда Музея хлеба, сбор традиционных рецептов. Главными информаторами станут местные жители.

Экспедиция – это часть большого проекта развития сельского и образовательного туризма.

Проект «Занимательное краеведение. Школа мельника» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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