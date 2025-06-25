Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Женщина с кошкой спаслись из горящего дома в Невельском районе

Жилой дом загорелся в деревне Марьино Невеьского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Женщина с кошкой спаслись из горящего дома в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина с кошкой спаслись из горящего дома в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина с кошкой спаслись из горящего дома в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина с кошкой спаслись из горящего дома в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина с кошкой спаслись из горящего дома в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина с кошкой спаслись из горящего дома в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Возгорание началось в летней кухне, а затем быстро перекинулось на хозяйственные постройки и жилой дом. Полностью сгорели все постройки, жилой дом выгорел изнутри.

Хозяйка дома и домашняя кошка не пострадали. Пожарные подразделения продолжают ликвидацию возгорания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июня 2025

Женщина с кошкой спаслись из горящего дома в Невельском районе
25 июня 2025

В Острове упавшее дерево оборвало электрокабель
24 июня 2025

Пьяного подростка на мотоцикле задержали печорские полицейские
24 июня 2025

75-летний пенсионер пропал в Себежском районе
24 июня 2025

Внедорожник сбил женщину в Великих Луках: пострадавшую экстренно госпитализировали
24 июня 2025

В Невеле водитель не справился с управлением и врезался в дерево
24 июня 2025

Дерево рухнуло на улице Пушкина в Пскове
24 июня 2025

Четыре миллиона рублей заплатит за взяточничество экс-чиновник из Псковской области
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...