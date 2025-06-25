Женщина с кошкой спаслись из горящего дома в Невельском районе

00:13, 25 июня 2025, ПАИ

Жилой дом загорелся в деревне Марьино Невеьского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание началось в летней кухне, а затем быстро перекинулось на хозяйственные постройки и жилой дом. Полностью сгорели все постройки, жилой дом выгорел изнутри.

Хозяйка дома и домашняя кошка не пострадали. Пожарные подразделения продолжают ликвидацию возгорания.