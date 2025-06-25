Участники форума «Истоки» попробовали себя в реставрации храма Сорока Севастийских мучеников в Печорах

07:31, 25 июня 2025, ПАИ

Участники третьего заезда форума «Истоки» в рамках программы проекта «Школа мастеров» стали участниками практического занятия на реставрационном объекте. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В Печорах юноши и девушки познакомились с историей храма Сорока Севастийских мучеников (1817 год) и ходом реставрационных работ.

Участникам практического занятия показали, как и с помощью каких материалов изготавливается первый слой покрытия поверх штукатурного слоя. Молодые люди попробовали свои силы и ознакомились с техникой нанесения.

Церковь Сорка Севастийских мучеников - памятник регионального значения. В ходе реставрации уже были укреплены стены и фасады, заменены окна и двери, батареи, заменены кровля и полы, отреставрирована главка и шпиль колокольни, на который была нанесена позолота. Также построена котельная, подведены коммуникации, отремонтированы ступени и стены ограды, полностью отреставрирован иконостас. Завершение работ запланировано к концу 2025 года.

Специалисты отметили, что масштабная реставрация проводится впервые.