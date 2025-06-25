Псковский губернатор рассказал об иммерсивной выставке в честь первого Парада Победы в Москве

08:58, 25 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён открытию иммерсивной выставки под открытым небом на Красной площади, посвященной 80-й годовщине Парада Победы в Москве.

О пространстве и его идее рассказал художественный руководитель музея под открытым небом, гендиректор студии «ВоенФильм» Игорь Угольников.

«Мало кто знает, что Парад Победы состоялся не 9 мая, а 24 июня. Мы пригнали вагоны 45-го года. На экране показываются различные эпизоды, основные сражения Великой Отечественной войны. Искусственный интеллект обрабатывает старую фотографию и добавляет немножко живости. Там человек бегает, как будто он живой. 8 ноября 1943 года был учрежден высший полководческий орден. Об этом тоже мало людей знает, что именно в ноябре 1943 года орден Победы был утвержден. Мы подаем потихоньку информацию, которую люди не знают», – сказал он.

Также по площади пронесли масштабную копию Знамени Победы.

«Здесь был фонтан Победы. Он был другой немножко, но такой же формы. На один день поставил фонтан Победы в 1945 году. И вот он сейчас, ровно через 80 лет», – отметил Игорь Угольников.