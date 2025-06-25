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Общество

Этнокультурные мастерские прошли в музее-усадьбе народа сето в Печорском районе

Этнокультурные мастерские прошли на территории музея-усадьбы народа сето в Печорском районе. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот из выпуска

В программу мастерских вошли сыроварение, приготовление традиционного мороженого, исполнение известного сетоского танца-знакомства под названием «Серёжа».

«Ещё больше людей узнают о нас, что нас всего в России 200 человек. Мы что-то показываем из своей жизни, из своей культуры, рассказываем наши сказки. Знакомим. Нам интересно это рассказывать и показывать», – поделилась представитель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк.

С 3 по 24 июня музей народа сето принял более 300 учеников из разных школ Псковской области.

Встречи стали возможны благодаря региональной программе поддержки коренного малочисленного народа, участию комитета по культуре и музея-заповедника «Изборск».

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