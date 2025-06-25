Выпускников медвузов обяжут поработать в госклиниках

09:35, 25 июня 2025, ПАИ

Выпускников-бюджетников медвузов обяжут отработать три года в государственной медицине. Минздрав России подготовил поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ», согласно которым молодые врачи не смогут получить аккредитацию специалиста без такой отработки, пишет «Российская газета».

Так в Минздраве хотят решить сразу две проблемы: уменьшить дефицит врачей и повысить качество образования. По новому порядку все три года молодые специалисты будут работать под началом опытного врача-наставника. И только потом получат право проходить периодическую аккредитацию специалиста, без которой работать в практической медицине невозможно. Контроль за устройством на работу студентов-целевиков тоже станет строже. В случае разрыва контракта (за обучение целевиков платят регионы или медучреждения) выпускник-нарушитель должен будет вернуть двукратную сумму стоимости обучения.

За три года отработки можно состояться в профессии – помогут опытные врачи-наставники.

В Минздраве поясняют: от работы в госмедучреждениях ежегодно уклоняются примерно 35 % выпускников с высшим образованием и 40 % – со средним специальным. Молодые врачи идут в коммерческие клиники, медсестры – в косметические салоны. А выпускники-целевики часто заключают с заказчиками новые договоры о продолжении образования в ординатуре. Между тем в государственных поликлиниках и больницах не хватает 29 тысяч врачей и 63 тысячи среднего медперсонала.