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Происшествия

Иностранец за документы заключил фиктивный брак с замужней псковичкой

Прокуратура Пскова вскрыла факт заключения фиктивного брака между жительницей Пскова и гражданином иностранного государства в целях получения разрешения на временное проживание в стране. Об этом ПАИ сообщили в надзорном органе.

Мужчина и женщина заключили брак без реального намерения создать семью. Супруги никогда вместе не проживали и не вели совместное хозяйство.

Кроме того, на момент заключения фиктивного брака псковичка состояла в официально зарегистрированном браке с гражданином России.

В целях устранения нарушений закона прокурором города в суд направлено исковое заявление в интересах РФ о признании брака, заключенного между гражданкой РФ и гражданином иностранного государства, недействительным ввиду фиктивности, а также об аннулировании актовой записи о регистрации брака. Требования прокурора удовлетворены решением Псковского городского суда в полном объеме.

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