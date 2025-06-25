Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прокуратура требует отремонтировать туалеты в колледже искусств в Пскове

Прокуратура требует отремонтировать туалеты в здании Псковского областного колледжа искусств на улице Воеводы Шуйского, 2 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Псковской области в работе колледжа выявлены нарушения требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологических норм покрытие полов, стены, потолок санитарных узлов на первом и втором этажах с деформациями и дефектами, локально отваливается окраска и побелка, что не допускает качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.

Кроме того, неудовлетворительное техническое состояние санитарных узлов не позволяет исполнять требования санитарно-эпидемиологического законодательства и влечет нарушение прав обучающихся в сфере санитарного благополучия.

Заявленные прокурором требования удовлетворены Псковским городским судом. Решение суда не вступило в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июня 2025

До +21 градуса ожидается в Псковской области 26 июня
25 июня 2025

Александр Гончаренко: Контрольные выезды депутатов приносят реальный результат
25 июня 2025

Пособие о формировании ТОС разработали в Псковской гордуме
25 июня 2025

178 решений приняли депутаты Псковской гордумы в 2024 году
25 июня 2025

Гонки дронов устроят в Великих Луках 28 июня
25 июня 2025

У всех проституток нужно отнять паспорта – депутат Госдумы
25 июня 2025

ДОМ.РФ выставил на торги палаты XVII века в историческом центре Пскова
25 июня 2025

«Море лисичек»: псковских грибников не останавливают полчища комаров и слепней

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...