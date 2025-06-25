Прокуратура требует отремонтировать туалеты в колледже искусств в Пскове

10:24, 25 июня 2025, ПАИ

Прокуратура требует отремонтировать туалеты в здании Псковского областного колледжа искусств на улице Воеводы Шуйского, 2 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Псковской области в работе колледжа выявлены нарушения требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологических норм покрытие полов, стены, потолок санитарных узлов на первом и втором этажах с деформациями и дефектами, локально отваливается окраска и побелка, что не допускает качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.

Кроме того, неудовлетворительное техническое состояние санитарных узлов не позволяет исполнять требования санитарно-эпидемиологического законодательства и влечет нарушение прав обучающихся в сфере санитарного благополучия.

Заявленные прокурором требования удовлетворены Псковским городским судом. Решение суда не вступило в законную силу.