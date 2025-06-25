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Общество

Гонки дронов устроят в Великих Луках 28 июня

28 июня в Великих Луках состоится фестиваль по авиамодельному спорту в классе моделей-копий. В рамках фестиваля также пройдут чемпионат и первенство СЗФО по авиамодельному спорту в классе F-9U. Об этом рассказал руководитель регионального отделения авиамодельного спортивного клуба Андрей Кротов в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

Площадкой фестиваля станет территория аэропорта в деревне Баландино Великолукского района. Гости праздника смогут увидеть различные копии самолетов и планеров, включая уникальные модели – например, копии-гиганты, в точности воссоздающие параметры оригиналов.

«Для зрителей мы подготовили яркое авиамодельное шоу – будут показательные выступления наших пилотов, и впервые в этом году гости фестиваля смогут увидеть гонки дронов», – рассказал Андрей Кротов.

Он добавил, что фестиваль будет проходить весь день, а сама программа ожидается яркой, необычной и насыщенной.

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