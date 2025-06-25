Пособие о формировании ТОС разработали в Псковской гордуме

10:54, 25 июня 2025, ПАИ

Методическое пособие об этапах формирования ТОС, где представлен алгоритм работы населения, основанный на лучших практиках, разработали в Псковской городской Думе. Об этом сообщил председатель гордумы Александр Гончаренко в своём отчёте перед депутатами на очередной сессии сегодня, 25 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2024 году в Псковской городской Думе приняты решения об утверждении границ 38 территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление, – напомнил он. – Принятие решений позволило нам на конец прошлого года создать на территории города 63 ТОС, которые активно участвуют в жизни города, а также в областном конкурсе инициативных проектов».

Кроме того, он напомнил, что в гордуме проводится обучение депутатов и их помощников, формируются текущие и сводные отчёты о результатах работы ТОС на территории Пскова.

Александр Гончаренко также подчеркнул, что в Пскове созданы условия для широкого участия жителей в выдвижении инициатив. «Горожане могут вырабатывать и принимать решения на своих собраниях по вопросам местного значения», – уточнил он.

Напомним, ежегодно на июньской сессии председатель Псковской городской Думы отчитывается о проделанной работе перед депутатским корпусом.