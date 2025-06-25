Кинолог из Великих Лук: Не бывает глупых собак, есть глупые хозяева

12:10, 25 июня 2025, ПАИ

Не бывает глупых собак, есть глупые хозяева, заявила кинолог из Великих Лук Алёна Андреева в эфире программы «Утро на Великой».

«У нас среди собачников даже есть такая поговорка. Любую собаку, если заняться ею вовремя, можно всему научить. Методы дрессировки бывают разные. Для каждой собаки и каждой ситуации нужно подбирать свой подход. При этом важно учитывать не только породу и её особенности, но и возраст собаки, условия содержания и другие нюансы», – уточнила специалист.

По словам кинолога, оптимальный возраст для начала обучения – момент, когда собака появилась в доме. «Её уже, в принципе, нужно начинать дрессировать. Может быть, сначала не у инструктора или кинолога, а просто дома. Дальше с трёх-четырёх месяцев уже можно смело идти к специалисту. Щенок – он как ребёнок: ему нужно обучение, нужна школа. Меня даже многие называют «учительницей собачьей», потому что собаки не только учатся на занятиях, но и общаются друг с другом, познают мир», – пояснила Алёна Андреева.

По её словам, всему, что касается послушания и управления в городских условиях, обучить собаку «вполне реально».

«Всё зависит от хозяина. Конечно, служебные породы чаще выделяются, потому что они по своей природе трудолюбивы, поэтому и считаются умнее. Многие считают очень умными дворняжек – мол, они и на зелёный свет переходят, и вообще сообразительные. Но тут, как говорится, палка о двух концах. В любом случае, повторюсь: всё зависит только от хозяина. Чем раньше начнёте заниматься, чем больше времени уделяете собаке, тем воспитаннее и дисциплинированнее она будет», – добавила кинолог.