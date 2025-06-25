Великолукский кинолог: Дрессировать собаку самостоятельно или по интернету – неправильно

12:20, 25 июня 2025, ПАИ

Дрессировать собаку самостоятельно или по интернету – неправильно. Каждая собака индивидуальна, поэтому к ней нужен свой подход, и подобрать его может только опытный инструктор, рассказала кинолог из Великих Лук Алёна Андреева в эфире программы «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«Проблемы в дрессировке возникают чаще всего из-за хозяев, которые начинают заниматься самостоятельно, выучат с собакой за пару занятий команду «сидеть» и на этом останавливаются, пуская дальнейшее обучение на самотёк. К тому же сейчас большой процент владельцев обучают своих собак по интернету, и это тоже приводит к проблемам. Основные из них такие: собака взрослеет, становится неуправляемой, может проявлять агрессию или, наоборот, становится слишком пугливой. Часто встречается проблема, когда собака не подходит по команде «ко мне» – она гуляет сама по себе, а хозяин бегает за ней. Ещё одна распространённая ошибка – неправильный выбор места для выгула, из-за чего часто случаются отравления», – перечислила специалист.

По словам Алёны Андреевой, методов дрессировки много, но для каждой собаки и для каждой породы, с учётом её особенностей, инструктор должен подбирать свой подход.

«Обычно используют сразу несколько методов, – рассказала специалист. – Я, например, на начальных этапах, пока собака ещё маленькая, применяю в основном вкусопоощрительный метод, а также методы наведения и наталкивания. При этом обязательно нужно учитывать особенности высшей нервной деятельности собаки – сильный у неё тип или слабый, а также характер, темперамент. Ведь собаки, как и люди, бывают холериками, меланхоликами и так далее».

Специалист отметила, что чаще всего к кинологу обращаются, когда собака не слушается, грызёт вещи дома, убегает, подбирает что-то на улице или тянет на поводке.

«Бывают и более серьёзные проблемы – агрессия. Иногда собаки проявляют сильную агрессию, и это, как правило, связано с недостаточной социализацией. Обычно речь идёт о вольерных собаках или о тех, кто живёт в частных домах и мало контактирует с другими собаками и людьми. Сначала хозяевам даже нравится, что их собака агрессивна, но со временем это превращается в серьёзную проблему: собака может начать нападать на всех подряд, не разбирая», – предупредила Алёна Андреева.

Эксперт пояснила, что самое главное в работе с собакой – терпение. «И ещё очень важно как можно раньше обратиться к кинологу. Я, например, веду курсы для щенков с самого раннего возраста и продолжаю работать с собакой по мере её взросления. Это не ограничивается только воспитанием щенков – есть разные курсы и дисциплины, не только служебные, но и спортивные. И конечно, доброжелательное отношение к своей собаке – это тоже очень важно. Ну и самое главное – нужно установить лидерство, потому что бывают ситуации, когда собака всё-таки остаётся стайным животным. Главное – любить своего питомца, проявлять терпение и уметь быть для него лидером», – заключила Алёна Андреева.