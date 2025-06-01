Битва на песке

Межрегиональный этап всероссийских соревнований по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 15 лет проходит на центральном пляже Пскова. Второй день состязаний – решающий. Сегодня, 25 июня, идут матчи плей-офф, по итогам которых определятся триумфаторы стартов. Всего турнир собрал 35 пар юношей и девушек из семи регионов Северо-Западного федерального округа. За битвами на песке наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.