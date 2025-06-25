Псковичи выиграли медали всероссийских соревнований по ориентированию

12:55, 25 июня 2025, ПАИ

Спортсмены Псковской области выиграли медали традиционных всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Камни Карельского перешейка», которые прошли в Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Соревнования установили рекорд по количеству участников. За медали боролись более 3 000 ориентировщиков.

Спортсмены Псковской области выиграли медали в зачёте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Марина Борисенкова завоевала золото в точном ориентировании и серебро в спринте. Эдуард Огинский занял второе место в точном ориентировании и третье место в спринте.

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