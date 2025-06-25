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Следующим соперником великолукского боксёра Шехова станет непобеждённый аргентинец Руиз

Следующим соперником профессионального великолукского боксёра Мухаммада Шехова во втором легчайшем весе станет аргентинец Родриго Фабиан Руиз. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по Северо-Западному федеральному округу Олег Лаптев.

Афиша: RCC Boxing Promotions

Поединок состоится 5 июля в Екатеринбурге на арене ДИВС в рамках большого международного вечера бокса от RCC.

Шехов встретится с аргентинцем Родриго Фабианом Руизом, на счету которого 22 победы, 16 из которых нокаутом. Он входит в топ-15 рейтинга по версиям организаций WBA и IBF. Шехов, напомним, недавно поднялся на четвёртое место в рейтинге WBO и на 13-е место в рейтинге WBA.

Добавим, что Шехов свой предыдущий поединок провёл в апреле в Будапеште и одержал там победу единогласным решением судей над венесуэльцем Орландо Моралесом.

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