Алёна Трунова станет гостьей программы «Среда обитания»

12:39, 25 июня 2025, ПАИ

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова станет гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 25 июня, в 14:00.

Как в этом году будет организована Всероссийская ярмарка трудоустройства, которая состоится 27 июня? Почему её стоит посетить не только тем, кто ищет работу? Сколько работодателей заявили о своём участии в ярмарке и сколько вакансий там будет представлено? Сколько всего вакантных рабочих мест на сегодняшний день имеется в Псковской области и в каких муниципалитетах проще всего найти работу? Сколько предложений уже подготовили для сотрудников закрывающегося в Печорах завода и почему работу им лучше искать через кадровый центр службы занятости? Как помогают в Псковской области соотечественникам, прибывшим из других государств? Многие ли из них находят работу в регионе и остаются?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».