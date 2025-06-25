28 июня центр Великих Лук будет перекрыт из-за общегородского выпускного

13:33, 25 июня 2025, ПАИ

28 июня центр Великих Лук будет перекрыт из-за общегородского выпускного «Бригантина-2025», сообщили ПАИ в администрации города.

Автомобили без спецразрешений не смогут проехать по следующим улицам:

- Мемориальный комплекс имени А. Матросова с 17:00 до 21:30.

- Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города) с 18:00 до 19:30.

- Набережная Лейтенанта Шмидта (от площади Ленина до проспекта Ленина) с 18:00 до 19:30.

- Проспект Ленина (от ул. Некрасова до ул. Л. Чайкиной) с 19:00 до 19:30.

- Набережная А. Матросова (от просп. Ленина до ул. Р. Люксембург) с 19:00 до 19:30.

- Улица Р. Люксембург (от ул. Л. Чайкиной до наб. А. Матросова) с 19:00 до 19:30.

Для объезда указанных зон предлагается воспользоваться улицами Ботвина, Холмской, Винатовского, Новосокольнической, Сибирцева.

Парковка и стоянка автотранспортных средств запрещается с 8:00 до 19:30 на следующих участках:

- Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города).

- Набережная Лейтенанта Шмидта (от пл. Ленина до просп. Ленина).

- Набережная А. Матросова (от просп. Ленина до ул. Р. Люксембург).

Охрана территорий, предназначенных для проведения праздничных мероприятий, будет обеспечиваться сотрудниками правоохранительных органов на следующих территориях:

- Северо-западная часть площади Ленина (от линии входа в гостиницу «Юбилейная» до входа в администрацию города) с 18:00 до 19:30.

- Набережная Лейтенанта Шмидта (от пл. Ленина до просп. Ленина) с 18:00 до 19:30.

- Проспект Ленина (от дома 22 на проспекте Ленина до наб. А. Матросова) с 18:30 до 19:30.

- Набережная А. Матросова (от просп. Ленина до ул. Р. Люксембург) с 18:30 до 19:30.

- Часть мемориального комплекса имени А. Матросова (от въезда с наб. А. Матросова до Летней эстрады, Летняя эстрада) с 18:30 до 19:30.

- Летняя эстрада с 19:00 до 21:00.

Проход на охраняемые территории будет осуществляться по спискам и в сопровождении руководителей образовательных учреждений.

Посещение мероприятия будет возможно только через специально оборудованные контрольные пункты, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями. Пункты будут расположены по следующим адресам: площадь Ленина (от администрации города Великие Луки); площадь Ленина (от гостиницы «Юбилейная»); мемориальный комплекс имени А. Матросова – при входе на Летнюю эстраду.

На праздник запрещено приносить оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре.