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Спорт

Корпоративный турнир по нардам пройдёт в Пскове

Турнир по длинным и коротким нардам среди предприятий и организаций Псковской области «Нарды без границ» пройдёт в региональном центре молодёжи и общественных инициатив 7 и 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

Турнир проводит Ассоциация ветеранов СВО Псковской области при поддержке Федерации нард России и Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Количество мест ограничено.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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