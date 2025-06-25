Корпоративный турнир по нардам пройдёт в Пскове
Турнир по длинным и коротким нардам среди предприятий и организаций Псковской области «Нарды без границ» пройдёт в региональном центре молодёжи и общественных инициатив 7 и 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.
Турнир проводит Ассоциация ветеранов СВО Псковской области при поддержке Федерации нард России и Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области.
Количество мест ограничено.
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