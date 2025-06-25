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Общество

В Пскове вырастет плата за содержание жилья на 5,8%

Вопрос об увеличении платы за жилое помещение в многоквартирных домах рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на очередной, 38-й сессии сегодня, 25 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Вопрос вызвал дискуссию среди депутатов.

«Хоть мы и говорим о муниципальном жилье, после этого решения управляйки поднимут цены. Хотя, если объективно, то понимать надо, цены растут», – высказал опасения депутат Денис Иванов.

Глава Пскова Борис Елкин в свою очередь отметил, что такие дома обслуживает муниципальное учреждение. «Что мы будем делать, если оно обанкротится, когда не одна сотня домов останется без управления? Согласен, есть практика, когда управляющие компании злоупотребляют этим правом, распространяя это решение на другие дома», – сказал он.

Градоначальник напомнил, с какими затратами приходится сталкиваться зимой при уборке снега, что услуги дворников и трактористов обходятся дорого. «Мы балансируем: что-то выделяем из бюджета, что-то ложится на плечи горожан», – уточнил глава города.

Большинством голосов депутаты проголосовали за увеличение платы за жилое помещение в многоквартирных домах.

Добавим: изменения коснутся нанимателей государственного и муниципального жилья; собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления домом, и собственников, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Новый размер платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующим в среднем увеличат на 91 копейку за один квадратный метр.

В частности, увеличение размера платы по сравнению с действующей платой составит для жильцов трёхкомнатной квартиры площадью 63 квадратных метра 57,33 рубля, двухкомнатной квартиры площадью 52 квадратных метра – 47,32 рубля, однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра – 30,03 рубля.

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