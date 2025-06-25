Оперативный штаб Псковской области провёл учения по пресечению теракта

15:46, 25 июня 2025, ПАИ

Оперативный штаб в Псковской области провёл командно-штабное учение по пресечению диверсионно-террористического акта сегодня, 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

К межведомственным мероприятиям были привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, УФСИН, Управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, СУ СК России по Псковской области.

По замыслу командно-штабного учения в Псковскую область с территории сопредельного государства проникла диверсионно-разведывательная группа с целью совершения террористического акта.

В ходе командно-штабных учений оперативный штаб отработал алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализовал комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Поставленные в ходе учения задачи выполнены, цели достигнуты, преступники обезврежены. По результатам КШУ группировка сил и средств, выделенная для участия в проведении КТО, готова к выполнению поставленных задач, уточнили в пресс-службе.