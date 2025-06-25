Юрий Семёнов: Программа «Герои земли Псковской» – возможность получить в свои команды мотивированных специалистов

16:51, 25 июня 2025, ПАИ

Программа «Герои земли Псковской» – не просто кадровый резерв, это возможность получить в свои команды мотивированных, неравнодушных специалистов, готовых работать на благо муниципалитетов, считает глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.

Он подчеркнул, что участниками программы становятся ветераны СВО, прошедшие серьёзный отбор и обучение. Они приобретут практические навыки в сфере государственного управления, экономики, финансов и современных управленческих стратегий.

«Программа познакомит участников с устройством власти, основными нормативными документами для последующего трудоустройства в органах государственной власти Псковской области, в том числе в органах местного самоуправления», – отметил глава округа.

Юрий Семёнов выразил уверенность, что выпускники программы смогут стать не только сотрудниками администраций, но и руководителями учреждений и заместителями глав. «Уверен, что по результатам программы мы увидим тех, кто будет решать самые сложные задачи в наших городах и округах», – добавил он.

Напомним, что программа «Герои земли Псковской» рассчитана на год и включает четыре модуля с межмодульными периодами. В каждом модуле есть очная часть – 10 учебных дней.

Межмодульные периоды длятся не менее двух месяцев каждый. В это время слушатели будут проходить электронные курсы и вебинары на цифровой платформе Высшей школы государственного управления Президентской академии, а также стажироваться под руководством наставников. Одним из них выступит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Имена участников кадровой региональной программы «Герои земли Псковской» станут известны в начале июля. Всего на отборочный этап программы поступило более 300 заявлений.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.