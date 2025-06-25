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Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по пляжному волейболу

Призёры первенства России по волейболу, псковичи Кирилл Виговский и Максим Пропастин, выиграли серебро межрегионального этапа всероссийских соревнований по пляжному волейболу, который прошёл в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер медалистов Сергей Иванов.

Фото предоставил Сергей Иванов

В зачёте юношей за победу боролось 18 пар из семи регионов Северо-Западного федерального округа. Виговский и Пропастин уступили лишь в финале архангелогородцам Григорию Брутову и Дмитрию Барачевскому и заработали путёвку на всероссийский этап в Анапе.

В бронзовом финале псковичи Сергей Пасицкий и Кирилл Зорин уступили представителям Коми Илье Волкову и Степану Шутихину.

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