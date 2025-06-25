В Пскове подвели итоги всероссийских соревнований по пляжному волейболу

17:45, 25 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги межрегионального этапа всероссийских соревнований по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 15 лет, которые завершились в Пскове сегодня, 25 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор состязаний Сергей Иванов.



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов



Фото: Сергей Иванов





В юношеских стартах участвовали 18 команд из семи регионов, а среди девушек за победу боролись 19 коллективов.

У юношей выиграли Григорий Брутов и Дмитрий Барачевский из Архангельской области. Серебро на счету псковичей Кирилла Виговского и Максима Пропастина. Замкнули тройку лидеров Илья Волков и Степан Шутихин из Коми. Среди юниорок первое место заняли Анна Калганова и Дарья Манина из Карелии, на втором месте – Мария Демина и Виктория Поздышева, представляющие Калининградскую область, а с бронзой – Дарья Смишко и Устинья Аввакумова из Коми.

Отметим, что победители и серебряные призёры этих стартов получают возможность отправиться на всероссийский этап этих состязаний, который пройдёт в Анапе с 14 по 19 августа.

Смотрите фоторепортаж с заключительного дня соревнований по ссылке.

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