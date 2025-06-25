Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» разгромно проиграл петербургскому «Тосно»

Футбольный клуб «Псков» на выезде разгромно проиграл петербургскому «Тосно» со счётом 0:4 в очередном матче Третьей лиги, который прошёл сегодня, 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Фото: ФК «Псков»

По два гола в составе хозяев забили Арсен Магомедов и Виталий Чудецкий. Три мяча псковичи пропустили в первом тайме.

Это первое поражение псковской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата СЗФО. С семью очками она опустилась на третье место в турнирной таблице.

Следующую игру в чемпионате «Псков» проведёт с ещё одним лидером турнирной таблицы - мурманским «Севером» 2 июля на стадионе «Машиностроитель».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июня 2025

«С такой игрой тяжеловато будет»: тренер «Пскова» прокомментировал разгромное поражение от «Тосно»
25 июня 2025

ФК «Псков» разгромно проиграл петербургскому «Тосно»
25 июня 2025

В Пскове подвели итоги всероссийских соревнований по пляжному волейболу
25 июня 2025

Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по пляжному волейболу
25 июня 2025

Псковичи участвуют в первенстве Белоруссии по академической гребле
25 июня 2025

Битва на песке
25 июня 2025

Следующим соперником великолукского боксёра Шехова станет непобеждённый аргентинец Руиз
25 июня 2025

Боксёры Псковской области участвуют в турнире в Белоруссии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...