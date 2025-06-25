ФК «Псков» разгромно проиграл петербургскому «Тосно»

17:48, 25 июня 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» на выезде разгромно проиграл петербургскому «Тосно» со счётом 0:4 в очередном матче Третьей лиги, который прошёл сегодня, 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

По два гола в составе хозяев забили Арсен Магомедов и Виталий Чудецкий. Три мяча псковичи пропустили в первом тайме.

Это первое поражение псковской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата СЗФО. С семью очками она опустилась на третье место в турнирной таблице.

Следующую игру в чемпионате «Псков» проведёт с ещё одним лидером турнирной таблицы - мурманским «Севером» 2 июля на стадионе «Машиностроитель».

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