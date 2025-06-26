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Общество

Иван Белугин: Участники программы «Герои земли Псковской» смогут эффективно работать на благо региона

Среди ветеранов СВО много высококвалифицированных специалистов, которые приобрели дополнительные навыки во время службы и отличаются нестандартным мышлением, сказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ПАИ о программе «Герои земли Псковской».

Иван Белугин. Фото: ПАИ

«Их навыки в совокупности с опытом наставников программы «Герои земли Псковской» позволят эффективнее справляться с задачами, стоящими перед муниципалитетами, Псковской областью и страной», — считает Иван Белугин.

Он также отметил, что участники программы смогут трудоустроиться не только в администрации, но и в подведомственных учреждениях, на муниципальных предприятиях, где также требуются компетентные руководители и специалисты.

Глава округа подчеркнул, что благодаря программе и другим мерам поддержки у ветеранов СВО достаточно возможностей для профессионального развития и применения своих навыков.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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