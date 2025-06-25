Дни памяти князя Довмонта и княгини Ольги предлагается утвердить в Псковской области

18:54, 25 июня 2025, ПАИ

Проект закона «О региональных памятных датах и праздничных днях Псковской области» рассмотрели на заседании рабочей группы по установлению памятных дат проходит с участием представителей регионального совета Российского исторического общества под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По поручению главы региона были подготовлены предложения об установлении новых и возможной корректировке уже утверждённых памятных дат и праздничных дней. Полученные данные были обработаны правовым управлением. Также прошли предварительные обсуждения, по их итогам сформирован рабочий перечень.

«Хочу обратить внимание, что работа на этом не заканчивается. Во-первых, нам нужно сформировать критерии и порядок установки региональных памятных дат. Это стандартизирует подходы и позволит более объективно аргументировать полученную нами выборку и впоследствии обоснованно её расширять. Ну а во-вторых, остаётся задача популяризации памятных дат, и это будет одним из основных направлений регионального отделения РИО. Поэтому, как только закон будет принят, мы в расширенном формате продолжим нашу работу с участием приглашённых экспертов и представителей Российского исторического общества», – сказал Михаил Ведерников.

По разработанному законопроекту предлагается памятную дату, отмечаемую 1 марта, разделить на две, восстановив историческую справедливость.

«Проектом закона предлагается дату 1 марта разделить на две памятные даты: 1 марта – День памяти военнослужащих 6-й роты, 21 февраля – День памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады спецназа. Это будет соответствовать принципу исторической справедливости», – отметила начальник правового управления правительства Псковской области Наталья Волкова.

Также предлагается включить в закон в неизменном виде ранее установленные региональные памятные даты: 1 июля – День ветерана боевых действий, 18 сентября – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, 22 октября – День памяти жителей сожжённых деревень.

Проектом закона предлагается установить и две новые региональные памятные даты: 2 июня – День памяти псковского князя Довмонта, 24 июля – День памяти великой княгини Ольги.

«Княгиня Ольга отмечена жизненными деяниями, связанными с установлением налогов, налогообложения, с установлением системы управления Древнерусского государства, с началом каменного строительства. Её воспевание в лике святых было связано прежде всего с Псковской землёй и с целым Российским государством, коим она покровительствовала и многое сделала», – сказал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

По его словам, отмечая заслуги князя Довмонта, нельзя упустить то, что его слова находятся на гербе Псковской области. «Псковичи всегда считали Довмонта покровителем, поэтому его меч находился в Троицком соборе на протяжении всей истории вплоть до начала XX века. И сегодня это один из основных и значимых экспонатов нашего Псковского музея. Поэтому установление таких значимых дат памяти княгини Ольги, памяти князя Довмонта очень важно», – подчеркнул Александр Седунов.

Кроме того, в проект закона предлагается включить установленный в 2019 году День флага Псковской области – 20 февраля. Также 30 апреля, день празднования в Псковской области водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идрицской стрелковой дивизии на здании Рейхстага в городе Берлине 1 мая 1945 года, предлагается переименовать в День Знамени Победы, поскольку это соответствует уже многолетней устоявшейся традиции праздника, объяснила Наталья Волкова.

«Предлагается учредить в честь многолетней традиции встречи ветеранов-партизан и наследников-победителей на Кургане Дружбы, торжественное открытие которого состоялось 3 июля 1959 года на стыке границ трёх братских республик», – добавила она.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что в Витебской области также будет учреждена соответствующая дата.

Также предлагается установить 23 августа как День образования Псковской области. «В этот день в 1944 году был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Псковской области в составе РСФСР», – заключила Наталья Волкова.

Таким образом, в законе области предлагается закрепить семь региональных памятных дат и четыре региональных праздничных дня. Аналогичные законы уже действуют в большинстве субъектов Российской Федерации.

«Мы приводим всё к единому знаменателю по отношению к другим субъектам. Корректировки и дополнения, которые мы вносим, важные и актуальны», – подчеркнул губернатор.

По итогам обсуждения все участники рабочей группы единогласно поддержали представленный перечень. Теперь законопроект, нацеленный на сохранение исторической памяти, будет направлен на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов.