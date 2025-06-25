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Общество

Исторические инсталляции передали команды технопарка «Кванториум Псков» передали в музей оккупации населения региона

Разработанные командами технопарка «Кванториум Псков» проекты переданы в Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Государственном архиве региона.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

В рамках конкурса инженерного мастерства «Мейкертон», посвящённого 80-летию Великой Победы, школьники подготовили проекты, отражающие историю региона. Два из них будут включены в экспозицию музея.

Первый – макет Рижского железнодорожного моста в Пскове – уже включён в выставочное пространство. Интерактивная инсталляция посвящена подвигу младшего лейтенанта Семёна Григорьевича Байкова. Макет демонстрирует состояние моста после взрыва в начале Великой Отечественной войны. Авторы проекта – Алексей Филиппов, Николай Пахомов и Полина Бровкина, наставник – Максим Васильев.

Вторая инсталляция, посвящённая Дню памяти жителей сожжённых деревень, займёт своё место в музее 22 октября. Её авторами стали Елизавета Малова и Ева Калужская, наставник – Игорь Лубягин.

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