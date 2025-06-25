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Общество

90-летняя себежанка помогает волонтёрам в создании масксетей для военнослужащих в зоне СВО

90-летняя жительница деревни Идрица Себежского района Лидия Шипилина помогает волонтёрам из группы «Идрица. Узелки Победы» резать спанбонд на ленточки для плетения маскировочных сетей. Об этом пишет газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Лидия Михайловна Шипилина родилась в 1935 году. Когда она узнала, что внучка Лена занимается волонтёрством и режет на ленточки спанбонд, то попросила тоже привезти материал, чтобы вместе помогать нашим защитникам.

В детстве Лидия Михайловна помогала советским военным, как могли тогда помогать дети: прятала патроны от немцев, носила еду в лес нашим раненым солдатам. Какое-то время была узницей в концлагере в Германии. Сейчас она восстанавливается после второго инсульта.

«Дай бог, чтобы всё было хорошо, чтобы все мирно, дружно вернулись домой», – желает она военнослужащим.

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