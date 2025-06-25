90-летняя себежанка помогает волонтёрам в создании масксетей для военнослужащих в зоне СВО

22:43, 25 июня 2025, ПАИ

90-летняя жительница деревни Идрица Себежского района Лидия Шипилина помогает волонтёрам из группы «Идрица. Узелки Победы» резать спанбонд на ленточки для плетения маскировочных сетей. Об этом пишет газета «Призыв».

Лидия Михайловна Шипилина родилась в 1935 году. Когда она узнала, что внучка Лена занимается волонтёрством и режет на ленточки спанбонд, то попросила тоже привезти материал, чтобы вместе помогать нашим защитникам.

В детстве Лидия Михайловна помогала советским военным, как могли тогда помогать дети: прятала патроны от немцев, носила еду в лес нашим раненым солдатам. Какое-то время была узницей в концлагере в Германии. Сейчас она восстанавливается после второго инсульта.

«Дай бог, чтобы всё было хорошо, чтобы все мирно, дружно вернулись домой», – желает она военнослужащим.