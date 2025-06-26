День борьбы с наркотиками отмечают в мире

07:37, 26 июня 2025, ПАИ

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечают сегодня, 26 июня. Соответствующее решение приняла Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году, пишет calend.ru.

История борьбы с распространением наркотиков насчитывает уже более 100 лет. Каждый год этот день посвящён определённой теме. Во многих странах мира проводят просветительские акции и мероприятия, чтобы рассказать людям, особенно молодёжи, о вреде и последствиях употребления наркотических веществ. Также эти мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни. Главная цель – напомнить человечеству, насколько страшна наркомания.

В России проводят круглые столы и конференции, посвящённые проблеме наркомании, лечению и реабилитации наркопотребителей. Под девизом «Нет наркотикам!» общественные и молодёжные организации проводят флешмобы, акции, спортивные соревнования, концерты и другие мероприятия.