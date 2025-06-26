Юные звёзды Псковского района собрались на праздник
Состоялся праздник «Звёзды Псковского района», посвящённый выпускникам. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
-
Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
-
Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
-
Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
-
Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
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Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
Мероприятие объединило учащихся десяти средних школ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию.
Глава Псковского района Наталья Фёдорова, совместно с директорами школ и родителями, поздравила выпускников с завершением школьного этапа. В ходе церемонии 14 учащихся получили медали «За особые успехи в учении», также были вручены благодарственные письма.
Выпускникам пожелали успехов в выборе профессии, реализации жизненных целей и общественной активности.
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