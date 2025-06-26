Юные звёзды Псковского района собрались на праздник

12:37, 26 июня 2025, ПАИ

Состоялся праздник «Звёзды Псковского района», посвящённый выпускникам. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой



Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

















Мероприятие объединило учащихся десяти средних школ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова, совместно с директорами школ и родителями, поздравила выпускников с завершением школьного этапа. В ходе церемонии 14 учащихся получили медали «За особые успехи в учении», также были вручены благодарственные письма.

Выпускникам пожелали успехов в выборе профессии, реализации жизненных целей и общественной активности.