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Общество

Юные звёзды Псковского района собрались на праздник

Состоялся праздник «Звёзды Псковского района», посвящённый выпускникам. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

  • Праздник выпускников «Звёзды Псковского района»
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Праздник выпускников «Звёзды Псковского района»
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Праздник выпускников «Звёзды Псковского района»
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Праздник выпускников «Звёзды Псковского района»
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Праздник выпускников «Звёзды Псковского района»
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Праздник выпускников «Звёзды Псковского района»
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Праздник выпускников «Звёзды Псковского района»
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Праздник выпускников «Звёзды Псковского района»
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой
  • Праздник выпускников «Звёзды Псковского района»
    Фото: из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

Мероприятие объединило учащихся десяти средних школ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова, совместно с директорами школ и родителями, поздравила выпускников с завершением школьного этапа. В ходе церемонии 14 учащихся получили медали «За особые успехи в учении», также были вручены благодарственные письма.

Выпускникам пожелали успехов в выборе профессии, реализации жизненных целей и общественной активности.

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