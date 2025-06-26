Молодёжь Псковской области может подать заявку на Всероссийский конкурс «Лидеры села – 2025»

12:18, 26 июня 2025, ПАИ

Молодёжь Псковской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры села – 2025», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Конкурс «Лидеры села» включает в себя образовательную траекторию с онлайн и очными форматами; серию дистанционных испытаний (тесты знаний, мотивации, лидерского потенциала); финал в очном формате; программу наставничества с топовыми экспертами и госдеятелями; возможность стажировок в органах власти и рекомендации в кадровый резерв.

Победители получат поддержку в профессиональном и карьерном развитии, смогут пройти стажировку в органах власти различных уровней, принять участие в образовательной программе «Мастерская развития сельских территорий», а также реализовать социальные и инфраструктурные проекты.

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, живущие на селе или работающие над развитием сельских территорий. Регистрация участников доступна на официальном сайте конкурса до 30 сентября.

Организатором конкурса выступает Российский союз сельской молодёжи (РССМ) при поддержке Ассоциации «ВАРМСУ» и партии «Единая Россия». Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», а также входит в состав программы «Кадры для села».