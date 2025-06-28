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Общество

Жительница Псковской области стала участницей арт-кластера «Таврида»

Псковскую область на летней школе «Таврида.АРТ», посвященной 90-летию со дня рождения Олега Табакова, представляла Анастасия Евдокимова из Великих Лук, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Фото: Анастасия Евдокимова

Летняя школа Академии «Меганом», посвящённая 90-летию со дня рождения театрального актёра и режиссёра Олега Табакова, проходила в Крыму с 12 по 18 июня. Она объединила четыре арт-школы: театра для самых маленьких, инклюзивного театра, режиссуры событий и появившуюся впервые арт-школу «Земский работник культуры».

На арт-кластере встретились более двухсот молодых режиссёров, театральных руководителей и культурных деятелей. Они делились опытом, приобретали новые знания и навыки для творческого и профессионального развития. Семь дней участники работали над своими проектами при поддержке экспертов и мастеров театрального искусства.

«Эмоции зашкаливают! Знакомство с невероятными людьми, с которыми дышим одним воздухом. Это просто космос! Олег Табаков говорил: «Талант – это как искра Божия. Задача человека – не погасить ее». Здесь, на «Тавриде», мы все стараемся раздуть эту искру!» – поделилась эмоциями Анастасия.

Летние школы «Тавриды» всегда имеют общую тему. В этом году главным вектором стали герои – великие деятели культуры, искусства и науки: Петр Чайковский, Иван Айвазовский, Олег Табаков, Аркадий Гайдар, Игорь Курчатов и другие.

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