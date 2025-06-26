Пскович вышел в финал всероссийского конкурса «Горизонт открытий»

15:38, 26 июня 2025, ПАИ

Учащийся десятого класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалёв вышел в финал четвёртого сезона всероссийского конкурса «Горизонт открытий» в треке «Профи», передаёт корреспондент ПАИ.

Конкурс включает четыре этапа: три онлайн-этапа (анкета, тестирование, эссе, решение кейсов, собеседование) и очный финал, который пройдёт в Иркутской области на берегу Байкала в июле-августе. В финале 130 человек примут участие в батлах компетенций, сессиях по решению профессиональных кейсов и собеседованиях с экспертами. Победители I степени получат призы, абсолютные победители – денежный приз в размере 100 000 рублей.

Проект, поддерживаемый грантом «Движения первых», направлен на помощь молодёжи в поиске призвания и налаживание связей с компаниями для будущей карьеры. В прошлом году в онлайн-этапах участвовало около 2 700 человек.