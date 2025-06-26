О предстоящем Дне молодёжи поговорят в программе «Минкульт»

13:12, 26 июня 2025, ПАИ

Руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева, руководитель креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова и начальник отдела досуга Псковского молодёжного центра Мария Каменская станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июня, в 14:00.

День молодёжи: на каких площадках развернется праздник и чем они будут отличаются друг от друга?

Успеть за семь часов: как успеть на главные активности и как понять, куда бежать?

Уровень вовлечённости: сложно ли удивить, привлечь, заинтересовать молодёжь?

Работать или веселиться: успевают ли молодые организаторы праздника отметить День молодёжи и если да, то как?

В повестке: насколько активна роль молодых людей в формировании повестки мероприятий?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».