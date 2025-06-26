Житель Локни выкопал чужую заначку и потратил её на алкоголь

14:36, 26 июня 2025, ПАИ

В Псковской области мужчина похитил несколько сотен тысяч рублей, которые потерпевший закопал под камнем на своём участке на чёрный день, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Узнав о тайнике во время совместного застолья, 50-летний житель Локни выкопал банку с деньгами и потратил их на алкоголь и еду. Затем он явился в полицию с повинной, частично возместил ущерб и признал вину, хотя позже путался в показаниях, ссылаясь на состояние опьянения и «договорённости» с приятелем. Потерпевший, понимая, что у него украли деньги и не собираются возвращать полностью, обратился в суд.

Суд признал мужчину виновным и постановил взыскать ущерб в размере 387 тысяч рублей.

К взысканию суммы приступили сотрудники отделения судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского и Бежаницкого районов. Пристав разъяснил должнику его права и обязанности, сделав акцент на мерах принудительного исполнения, которые наступят в случае несвоевременной выплаты долга. Однако должник не торопился оплатить задолженность, поэтому приставы арестовали его счета в банках и вынесли постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ. Также была наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размере 27 тысяч 127 рублей. В результате вся сумма была взыскана в полном объеме.