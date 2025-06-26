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Общество

В сквере «У Великой» в Опочке подрядчик установил новые скамейки и урны

В сквере «У Великой» в Опочке подрядчик установил новые скамейки и урны, сообщил глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Фото из телеграм-канала Юрия Ильина

«Уже сейчас заметно, насколько преобразился сквер благодаря новому освещению, прекрасным малым архитектурным формам и обновленным дорожкам. Уверен, что скоро этот уголок станет любимым местом отдыха не только для местных жителей, но и для гостей города. Давайте бережно относиться ко всему, что создается нами совместно. Ведь красота и гармония начинаются именно с каждого из нас», – отметил глава района.

Фото из телеграм-канала Юрия Ильина

Юрий Ильин отметил, что благоустройство стало возможным благодаря голосам жителей муниципалитета, собранным в прошлом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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