В Пскове прошёл спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией

15:29, 26 июня 2025, ПАИ

Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



















С приветственным словом к участникам и гостям обратились врио заместителя начальника УНК УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Григорьев, а также начальник управления специальных программ правительства Псковской области, руководитель аппарата антинаркотической комиссии региона Юрий Грязнов. Они подчеркнули важность совместных усилий в борьбе с наркозависимостью и призвали всех к активному участию в профилактических мероприятиях.

В рамках праздника состоялись соревнования по фиджитал-футболу, турнир по Just Dance, а также интеллектуальная викторина, направленная на повышение осведомлённости о проблемах наркозависимости. Кроме того, полицейские провели зарядку для участников.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области, Псковского областного совета профсоюзов, Псковского государственного университета и регионального отделения «Движения первых».

Организаторами выступили УМВД России по Псковской области, комитет по спорту Псковской области, комитет по молодёжной политике региона, Федерация фиджитал-спорта Псковской области и ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства».

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