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Общество

Форум молодых семей пройдёт в Пскове 13 июля

Форум молодых семей Псковской области пройдет в студенческом сквере Псковского государственного университета (улица Ленина, 2) 13 июля с 10:00 до 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Организаторы подготовили насыщенную праздничную программу, наполненную тематическими мастер-классами, выступлениями федеральных и региональных экспертов в семейной тематике, работой интерактивных площадок от общественников и представителей бизнеса для детей, презентациями проектов молодых семей Псковской области и презентациями успешных предпринимательских семейных инициатив.

Просветительская часть форума (выступления спикеров Клуба молодых семей на темы, связанные с духовно-нравственными семейными ценностями, психологией внутрисемейных отношений для детей и родителей и т. д.) начнется с 10:30. Торжественное открытие и концерт с выступлением творческих коллективов региона и талантливых семей пройдет в 13:00.

Организаторами мероприятия выступают правительство Псковской области, Псковский государственный университет, Псковский городской молодежный центр, АНО ЦПКР «Приоритет», центр «Мой бизнес» Псков, Клуб молодых семей Псковской области.

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