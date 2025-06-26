​Псковская область получит 106 млн рублей на создание Молодёжного центра в Великих Луках

16:36, 26 июня 2025, ПАИ

Псковская область победила в конкурсе Росмолодёжи «Регион для молодых» и получит 106 млн рублей на создание Молодёжного центра в Великих Луках, сообщил в своём телеграм-канале Михаил Ведерников.

Проект будет реализован на базе бывшего кинотеатра «Родина» в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети» .

В новом центре появятся пространства для творчества и профессионального роста, площадки для форумов и фестивалей, зоны коворкинга и общественных инициатив.

«Создание центра не только открывает новые возможности для молодёжи города, но и позволяет сохранить историческое здание, наполнив его современным содержанием. Спасибо всем, кто внёс свой вклад в победу», – поблагодарил Михаил Ведерников.