«Это юность моя»: в Пскове прошёл большой праздник выпускников

16:58, 26 июня 2025, ПАИ

Тысячи улыбок и напутственных слов. 26 июня Псков отметил один из самых трогательных и ярких праздников лета – общегородской выпускной. В сквере ПсковГУ собрались одиннадцатиклассники, а их в этом году 1130 человек, чтобы попрощаться со школой, танцевать до упаду и, возможно, встретить рассвет.

«Мы вам рады»

Торжество началось с выступления народного коллектива, ансамбля эстрадного танца «Сувенир&Бит» (номер – «Мажоретки»), затем к ребятам обратился глава города Борис Елкин.

«Поздравляю вас с итогом 11 лет обучения в школе. Вы двигаетесь в новую жизнь. Кто-то поступит в учебное заведение, в сквере которого мы сейчас находимся, кто-то поедет в другие регионы. Но мы хотим, чтобы вы всегда возвращались! Мы всегда вам рады! Я хочу вам пожелать уверенности в себе, успехов, удачи! У вас всё получится, если вы в это будете верить», – сказал он.

Праздник объединил официальные поздравления и зажигательные развлечения: от игр в виар-очках, диджей-батлов и кавер-групп до интерактивных площадок с дженга. Атмосферу дополняли фотозоны, где выпускники запечатлели последние мгновения беззаботной юности, и стена для пожеланий.

«Мечты сбываются», «С выпуском!», «Дорогу осилит идущий», «Школа № 1 – самая лучшая», «#ПИЛГуем», «Творите, развивайтесь, любите» – это уже от главы города.

Умные и креативные

Этот день стал не просто прощанием со школой, а стартом в большое будущее – таким, каким его и задумывали организаторы: «Главное, чтобы ребята запомнили его как праздник, чтобы они вспоминали этот важный день».

Вместе с ними в этот день были учителя, те, кто вёл их за руку все семь лет.

У учителя школы № 3 Елены Хромовой это уже седьмой выпуск. «Как же я рада видеть своих ребят сегодня, ведь на какое-то время мы расставались, позади пора ожиданий, волнений на ЕГЭ. Они у меня умные, креативные, очень мудрые, мы в их возрасте такими не были. Желаю, чтобы в жизни было только самое хорошее: любовь, семья и счастье».

Рада за своих выпускников и классный руководитель 11-го «А» школы № 2 Наталья Волкова. «Они пришли такие красивые! Класс был не простой в плане учебы, особыми успехами мы хвастаем, но они старались и переживали. Желаю моим выпускникам найти нужную дорогу в жизни, обрести профессию, которая приносила бы радость. Чтобы они несли добро и были счастливы».

Классные руководители 11-х классов гуманитарного лицея Светлана Яцукевич и Ирина Осипова горды за своих ребят, которые показали отличные результаты по итогам единого государственного экзамена. «У нас был девчачий класс, только четыре мальчика, – говорит Светлана Яцукевич. – Они дружные, открытые, отзывчивые, целеустремленные. Хотелось бы, чтобы не забывали свою школу и родителей».

Полёт ботинка

Ирина Осипова назвала своих выпускников, которые учились по физико-математическому профилю, самыми талантливыми и призналась, что с грустью с ними расстается. «Мы с ними очень подружились, ведь труд учителя – не просто работа, они взрослели с нами много лет, мы вместе переживали трудности».

Врио директора гимназии № 29 Олег Венедиктов, который выпустил класс по профилю МЧС, заметил, что не важно, кем будут его ребята, главное – какими людьми они станут.

Сами же выпускники с удовольствием вспоминали самые весёлые и грустные школьные истории: как Ваня случайно «пульнул» ботинком в потолок класса, как на велике катались по школьным коридорам, как ушла любимая учительница по химии и любовь к предмету пропала, как мальчики страстно репетировали танец к выпускному, как ездили на военные сборы и все там сдружились.

Они уверяли, что если бы вернуться в 10-й класс, то не «тупили бы», а сразу готовились к ЕГЭ.

Сегодня они испытывали разные чувства: свободы, лёгкости, радости и грусти одновременно. Кто-то из них уже готовится уезжать на очный этап экзаменов в другие города: Москву, Санкт-Петербург, Казань, кто-то остаётся в Пскове.

Они ещё встретятся завтра на школьных выпускных, а сегодня город, как заботливый родитель, подарил им не просто праздник – стартовую площадку для взрослой жизни. «Это юность моя, это город родной» – скажет кто-то спустя годы, рассматривая в гаджетах фото, датированные этим днём.

Фоторепортаж с места события можно посмотреть здесь.