Ещё более миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников

17:21, 26 июня 2025, ПАИ

Более миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Великолукского района звонили неизвестные и представлялись сотрудниками разных организаций. Они сообщили, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на их собеседников кредиты и осуществить несанкционированное снятие денег с банковских счетов. Для предотвращения этих противоправных деяний звонившие рекомендовали своим собеседникам срочно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Кроме того, аферисты ввели в заблуждение и некоторых пользователей интернета при осуществлении ими операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.