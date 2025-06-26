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Происшествия

Ещё более миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Великолукского района звонили неизвестные и представлялись сотрудниками разных организаций. Они сообщили, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на их собеседников кредиты и осуществить несанкционированное снятие денег с банковских счетов. Для предотвращения этих противоправных деяний звонившие рекомендовали своим собеседникам срочно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Кроме того, аферисты ввели в заблуждение и некоторых пользователей интернета при осуществлении ими операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

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