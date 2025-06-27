Призывники из Псковской области отправились на службу в Президентский полк

09:25, 27 июня 2025, ПАИ

Восемь призывников из Псковской области отправились на службу в Президентский полк Федеральной службы охраны России. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Все кандидаты прошли строгий отбор: учитывались физическая подготовка, здоровье, психологическая устойчивость и отсутствие судимостей.

«Они доказали своё право служить в одном из самых престижных воинских подразделений страны, пройдя многоэтапный отбор по физической подготовке, состоянию здоровья и психологической устойчивости. Будущим военнослужащим предстоит нести ответственную службу у стен Московского Кремля, в Александровском саду и у Могилы Неизвестного Солдата. Это большая честь для региона! Молодцы!» – отметил губернатор Михаил Ведерников.

«Меня пригласили в военкомат, предложили пройти отбор – отбор в Президентский полк. Я согласился, после чего со мной проводилось собеседование, после чего – ещё одно собеседование. И вот я нахожусь на данный момент здесь и искренне этим доволен», – рассказал один из призывников.

Президентский полк входит в состав Федеральной службы охраны России и имеет статус спецслужбы. Желающие пройти в него отбор могут обратиться в военные комиссариаты по месту проживания.