Программы общественного здоровья внедрят на предприятиях Псковской области

22:08, 26 июня 2025, ПАИ

Проведённые и планируемые мероприятия по реорганизации медицинских учреждений региона обсудили на заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Участники встречи также подвели промежуточные итоги прохождения в 2025 году профилактических осмотров, в том числе диспансеризации.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул, что качество и доступность медицинской помощи после реорганизации медучреждений не должны ухудшиться. «На примере видим, что работа сторон социального партнёрства по диспансеризации дала необходимый результат: показатели по сравнению с прошлым годом на порядок лучше», – сказал он.

Кроме того, участники заседания рассмотрели варианты модельных корпоративных программ общественного здоровья и их внедрения на предприятиях региона. По итогам обсуждения комиссия приняла решение о проведении областного конкурса самых эффективных корпоративных программ здоровья, благодаря которому можно будет впоследствии масштабировать позитивного опыт в организациях и на предприятиях области.

Председатель регионального комитета по труду и занятости населения Алёна Трунова рассказала членам комиссии о проведении федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В свою очередь, профсоюзная сторона представила мониторинг исполнения федерального отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве в части оплаты труда работников предприятий данной сферы.

«Главы муниципальных округов как учредители муниципальных предприятий проведут работу совместно с руководителями предприятий отрасли жизнеобеспечения по исполнению федерального отраслевого соглашения в части установления ставок первого разряда работы на уровне МРОТ», – сообщил Игорь Иванов.