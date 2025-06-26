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Общество

Борис Елкин и Константин Болотин посетили территорию округа № 11

Глава Пскова Борис Елкин вместе с депутатом Псковской городской Думы Константином Болотиным посетили территорию округа № 11 в Пскове. Подробности о рабочем выезде Борис Елкин рассказал в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Одной из точек выезда стал сквер Молодёжи, который благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Он пользуется высокой популярностью у жителей. «В настоящее время крайне важно обеспечить надлежащий уход за зелёными насаждениями. В ближайшее время специалисты проведут оценку их состояния и определят дальнейшие меры сохранения и развития этой территории», – сказал Борис Елкин.

Кроме того, возле дома № 67 на Рижском проспекте уже началось благоустройство в рамках той же программы и с активным участием ТОС. Здесь появятся новые парковки, детские площадки и места для отдыха. «Это отличный пример того, как можно объединиться и за раз преобразить большое пространство!» – подчеркнул глава города.

Сквер возле телецентра не прошёл отбор при голосовании по программе ФКГС, однако администрация продолжит искать возможности для его обустройства.

Что касается покоса травы на Рижском проспекте возле домов № 77, 81, 87 и 91, то работы будут проводиться по заявкам жителей для оперативного приведения территорий в порядок.

Также был поднят вопрос о состоянии проездов на Коммунальной, возле домов № 66, 73, 75 и 75а, а также вдоль домов № 77, 81, 87 и 91 на Рижском проспекте. В этом году в рамках контракта отремонтируют два из них, остальные включат в планы на следующий период.

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