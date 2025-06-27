Необычный отряд доброхотов прибыл в Пушкинский заповедник

10:32, 27 июня 2025, ПАИ

Необычный отряд доброхотов принимают в эти дни в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как пояснили ПАИ в музее, речь идёт о подопечных московского детского инклюзивного центра образования «Подсолнух».

«Дети из «Подсолнуха» приезжают в музей с 2008 года, — рассказали в Пушкинском заповеднике. — В группах, с которыми работают педагоги центра и волонтёры (чаще всего — студенты московских вузов), объединены дети, развивающиеся в соответствии с медицинскими нормами, и ребята с особенностями в развитии. Программа пребывания отряда в Святогорье всегда насыщенная. Это прогулки по паркам и окрестностям музея, игры на открытом воздухе, развивающие занятия, специальные экскурсии. Кроме того, воспитанники «Подсолнуха» оказывают посильную помощь Пушкинскому заповеднику. В этом году они, например, заботились о красоте усадебного парка в музее-усадьбе «Тригорское». Детям с особым развитием непереоценимо важно осознавать, что они выполняют настоящую, полезную и важную для окружающих работу».

К числу терапевтических, реабилитационных практик специалисты относят и разного рода творческие занятия. В музее рассказали, что специально для гостей и работников «Михайловского», а также для своих товарищей ребята из «Подсолнуха» в этот раз подготовили концерт. На импровизированной сцене — крыльце гостевого дома в Шаробыках, где расквартирован отряд — дети читали стихи Пушкина и разыгрывали сценки по мотивам его сказок, показывали танцевальные номера и очень радовались аплодисментам, которыми награждали каждого выступающего благодарные зрители. Завершился вечер традиционным чаепитием.

Предполагается, что отряд из центра «Подсолнух» проведёт в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в общей сложности 15 дней, уточнили в музее.