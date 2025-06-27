Мошенница заставила пенсионерку из Дедовичей купить пояс из собачьей шерсти за 30 тысяч рублей

10:57, 27 июня 2025, ПАИ

Дедовичским районным судом Псковской области вынесен приговор в отношении ранее судимой за аналогичное преступление уроженки Невельского района, обвиняемой в мошенничестве.

В сентябре 2023 года в посёлке Дедовичи подсудимая, представившись медицинским работником, убедила пенсионерку, что ей нужно купить два наколенника общей стоимостью 450 рублей и пояс для поясницы из собачьей шерсти стоимостью 750 рублей. За эти товары мошенница взяла 30 тысяч рублей и ещё 5 тысяч рублей за их доставку.

На суде мошенница признала вину и до начала процесса возместила потерпевшей причиненный ущерб. Приговором суда женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.