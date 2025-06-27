Более 180 жителей Псковской области пострадали от укусов клещей за семь дней

12:35, 27 июня 2025, ПАИ

181 человек, в том числе 55 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 19 по 25 июня, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона зарегистрировано 1 998 случаев укусов клещей, в том числе пострадало 509 детей.

Наибольшее число жалоб поступило из Пскова (614 случаев) и Великих Лук (288 случаев). Среди районов лидируют Псковский (124 случая), Опочецкий и Пустошкинский (по 90 случаев), Дедовичский (88 случаев) и Невельский (86 случаев).

В лабораториях исследовали 2 284 клеща. Выявлена поражённость клещевыми инфекциями: клещевым вирусным энцефалитом – 0,07 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 23,29 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,89 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,9 %.

С начала сезона зафиксировано два случая клещевого вирусного энцефалита (у одного взрослого и одного ребёнка) и два случая иксодового клещевого боррелиоза у взрослых.