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Общество

Задолжавшую сыну псковичку удалось найти через объявление об интимных услугах

25-летняя жительница Пскова задолжала 600 тысяч рублей на содержание своего четырёхлетнего сына и скрывалась от судебных приставов, пока те не нашли её через объявление об интим-услугах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Пока отец ребёнка заботился о мальчике, мать предпочла в его жизни не участвовать. Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников пошли на хитрость и под прикрытием назначили девушке встречу, но вместо романтического свидания её ждал принудительный привод в отделение судебных приставов.

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Задолжавшую сыну псковичку удалось найти через объявление об интимных услугах

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