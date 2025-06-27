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Общество

Иконы из Псковской области отправят в храмы приграничных регионов

Иконы различного размера и церковные свечи передали представители Ресурсного центра добровольчества Псковской области Троицкому собору Пскова. Эти святыни пожертвовали неравнодушные жители региона, чтобы оказать духовную поддержку верующим в сложный период. Об этом ПАИ сообщили в ресурсном центре добровольчества.

Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

Переданные иконы и свечи отправят в приграничные регионы, где пострадало много православных храмов и соборов.

Напомним, что любой желающий может передать гуманитарную помощь в штаб всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» (улица Конная, 2 в Пскове).

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